الإفتاء تكشف بدائل موائد الرحمن: "هذا العام اختبار لصدق النوايا"

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عدم تواجد موائد رمضان هذا العام، اختبار صدق في النيات، موضحًا: "لا بد من مراجعة أنفسنا ونسألها عن سبب تنظيمنا هذه الموائد".

وأضاف خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": "موائد الرحمن مظهر اجتماعي، وهناك في الشريعة ما يسمى بإطعام الطعام، والله أرشدنا، وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا".

وتابع: "هذا العام الاختبار أكثر على الصدق والإخلاص، وبدلًا من أن تكون المائدة في ميدان عام أو شكل عام، ستكون أكثر سرًا، ونستطيع نطعم الطعام وأن نرجو ثواب الله في هذا الشهر الكريم، ويجب اللجوء إلى الوجبات الجافة وتغليف الطعام وتوزيعه بطريقة ليست فيها تجمعات".

وأردف: "نستطيع اللجوء إلى الطعام عن طريق الجمعيات المعتمدة التي تقرها الدولة، ونستطيع إطعام الطعام بطرق كثيرة، ونستطيع أن نأخذ هذا الشهر فرصة جيدة للتمسك بالعادة الحسنة، وإضافة فكرة السرية التي تجعلنا أقرب إلى الله، ويجب أن نوصل الطعام إلى المستفيدين من الموائد بطريقة لائقة بالظرف الذي نعيشه".