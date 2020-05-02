إصابتان جديدتان بكورونا في ميت غمر بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بميت غمر إلى 17 حالة.

وبحسب بيان "الطوبحي" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الحالتين لشخص عمره 35عامًا، ومقيم بدقادوس عزبة الجنينة ، والثانية لمسن 65 عامًا، ومقيم بقرية "دنديط"، وتم تحويل الحالتين مساء اليوم إلى مستشفى الحجر الصحي.

وأكد "الطوبجي"، سلبية وسلامة التحاليل الخاصة بحالتي الاشتباه القادمة من أتميدة وبشالوش خلال الساعات الماضية.

وأهاب بأهالي ميت غمر ومركز بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية قدر الإمكان كي نتجنب انتشار هذا الفيروس.