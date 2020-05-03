أسعار السمك اليوم الأحد 3-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار السمك في الأسواق، اليوم الأحد 3 مايو، كالتالي:

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 470 جنيها.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان بين 40 إلى 50 جنيها للكيلوجرام.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 50 إلى 64 جنيها.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا بين 30 إلى 150 جنيها، بحسب الحجم والنوع.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 50 إلى 200 جنيه.

سمك القاروص

جاء سعر سمك القاروص بـ80 جنيها للكيلوجرام.

سمك الفيليه

تراوح سعر السمك الفيليه بين 70 إلى 90 جنيها.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 50 إلى 70 جنيها للكيلوجرام.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي بين 20 إلى 45 جنيها.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 65 إلى 75 جنيها، بحسب الحجم والنوع.