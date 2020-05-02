"العاملين بالكيماويات": مصر حافظت على حقوق العمال رغم ظروف كورونا

قال الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيميائية، إنه رغم هذه الظروف والتحديات العالمية التي تهدد العالم بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد وتأثيره على العمال، تعيش مصر حالة من التماسك والترابط والمواجهة العلمية، محافظة على حقوق عمالها، وتوفير حياة كريمة لهم بقدر المستطاع.

وأضاف حمدي، لـ"الوطن"، أن عمال مصر الشرفاء ساندوا دولتهم ضد الشائعات والإرهاب، ويخوضون الآن معركة التنمية والإنتاج رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة المصرية، ليست الصحية فقط بل الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالكيماويات، أهمية توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في العديد من الملفات التي تخص العمال قبل وبعد كورونا منها تطوير القطاع العام، ودعم العمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، داعيا إلى المزيد من الإجراءات، وسرعة المساواة بين العاملين فيما يخص العلاوات الدورية والسنوية.