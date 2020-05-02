لمنع الزحام.. مطروح تنشر منافذ متحركة لصرف السلع التموينية

أكد المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزاره التموين والتجاره الداخلية بمطروح، نشر منافذ متحركة لتوزيع المقررات التموينية على المواطنين بالقرب من مقار إقامتهم، وذلك لمنع التزاحم أمام المجمعات ومحال توزيع السلع.

وأشار "أبواليزيد" إلى الاستعانة بسيارات متحركة من مصنع الوجبات الغذائية التابع لمحافظة مطروح، للتيسير على المواطنين في صرف المقررات التموينية وفرق نقاط الخبز، دون الذهاب إلى المنافذ منعًا للزحام.

وأكد أنه تم تكليف أصحاب المخابر بتدبير كراسي لجلوس المواطنين على مسافات أمام المخابز، على أن يكون هناك تباعد بين المواطنين.