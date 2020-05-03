الطقس اليوم الأحد 3-5-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على وسط سيناء، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

بينما يسود طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في تونس

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، تكون سحب قليلة بأغلب الجهات، والرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وخليج الحمامات ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س ببقية الجهات.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.