حظك اليوم الأحد 3-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالكرم والانطلاق والحماس، والحيوية، كما أنه يعشق الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، بالإضافة إلى امتلاكهم روحا منطلقة تجعل منهم أشخاصاً ذوي ثقافة وعقليّة منفتحة.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر معاكس مهنيا وعليك أن تكون مستعدا اليوم للتعامل بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تنافر القمر ونبتون يدفعك للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان الراحل طلعت زكريا، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.