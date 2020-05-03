حظك اليوم الأحد 3-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الدلو بالشخصية القوية والصبر، كما أنهم من الشخصيات التي يصعب إحباطها بأي شكل من الأشكال، فمولود هذا البرج يسعى طوال الوقت لتحقيق أهدافه ويؤدي عمله بدقة شديدة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزل المال يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي اليوم قد يصيبك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير.