حظك اليوم الأحد 3-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف أنثى برج الحوت بالإبداع، حيث إن أفكارها ليست تقليدية، حتى أنها قادرة على إظهار مشاعرها بطريقة جديدة، لذا فهي تحظى بإعجاب الكثيرين حولها، كما أنها تتميز بفرط الحساسية، والعاطفة الجياشة في تعاملها مع الأشخاص، والأحداث التي حولها.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك يصيبك اليوم بالعصبية والتوتر سريعا، سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.