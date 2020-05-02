الإمارات: 561 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المتحدثة الرسمية عن الحكومة الإماراتية، الدكتورة آمنة الضحاك، اليوم السبت، إصابة 561 حالة جديدة بفيروس (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 13 ألفا و599 حالة حتى الآن، بما يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج والحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات، فيما يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 والتي ما زالت تتلقى العلاج 10,816 حالة.

وصرحت المتحدثة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2664 حالة بعد تسجيل 121 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدت في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه جرى تسجيل 8 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلـة في الدولة إلى 119 حالة، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.