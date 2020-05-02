الصحة: نتائج العلاج ببلازما الدم مبشرة.. و"الساكت" توفي لوصوله متأخرا

علق الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على بعض العقاقير المستخدمة مؤخراً في علاج مرضى كورونا بالإضافة إلى استخدام بلازما الدم.

وقال حسني: "بلازما الدم استغرقت وقت طويل لتجميع البلازما من المتعافين ودخلنا في مرحلة التجارب السريرية ولدينا نتائج مبشرة في تخفيض حدة المرض".

وعلق حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث"، على وفاة وكيل طب القصر العيني الدكتور هشام الساكت، قائلاً: "الراحل وصل المستشفي متأخرا في حالة متأخرة واستخدمت معه بلازما الدم، لكنه كان متأخراً فحدثت الوفاة، وبالتالي لا يمكن اعتبار حالة واحدة مؤشر للتجربة، ففي المجمل النتائج مبشرة".

ووجه رسالة هامة للشعب المصري، وقال: "رسالتي للناس سواء كان تأخير وصول المصابين للمستشفيات سواء لأخطاء فردية تخص المريض نفسه أو طبية كما حدث مع الصحفي الراحل محمود رياض، أن جميع مستشفيات مصر العامة أو الحميات أو الخاصة تخضع للبروتوكول العلاجي ومن يشعر بأي أعراض للمرض يتوجه فوراً للمستشفيات خاصة أصحاب الأمراض المزمنة سواء الصدر أو مرضى السكر أو الضغط أن لا يتأخر حتى نصل لأفضل النتائج".