"هل سيصبح ريمديسيفير علاجا لفيروس كورونا؟".. دكتور أمراض معدية يجيب

قال الدكتور ضرار بلعاوي أستاذ العلاج الدوائي ومستشار علاج الأمراض المعدية، إن قرار السلطات الأمريكية بالتصديق على "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا يعتبر خبرا إيجابيا ولكن يجب أن نضعها في مكانها الصحيح، لكن هذا الدواء لا يجب أن نجعله الأمل الذي سيقضي على فيروس كورونا، لافتاً إلى أن هذا الدواء مضاد للفيروسات، ولكن نحن لا نعرف إذا كان يصلح أن نأخذه لعلاج كوفيد 19.

وأضاف بلعاوي، في مادخلة عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، على فضائية إكسترا نيوز، أن ما نعرفه عن ريمديسيفير أنه تم استخدامه في عام 2016 لعلاج فيروس الإيبولا والنتائج في 2019 إيجابية لكنها ليست مشجعة كثيراً، ولكن عندما تم اختباره من قبل العلماء في المختبرات على الحيوانات على كورونا أعطى نتائج إيجابية، وبالتالي بدأت الحكومات وبعض المؤسسات عمل دراسات عليه.

وتابع، أن الأبحاث التي خرجت منذ يومين من مؤسسة حكومية أمريكية لا يوجد بها أي تلاعب، وهي من أفضل أنواع الأدلة التي نأخذها كانت على 1063 مريضا، والنتائج كانت بتقليل مدة التعافي من 15 إلى 11 يوم أي 31٪ سرعة في العلاج وقلل الوفيات من 11.6 إلى 8 بالمئة، وهي نسبة ممتازة، ولاشك أن هذه الأرقام دليل قوي لمحاصرة فيروس كورونا.

وأوضح، أن هذا الدواء ليس سحريا أو سيخلصنا من كورونا، لكن أثبتت الدراسات أنه بإمكان هذا الدواء تعطيل الفيروس ومنع تكاثره وتقليل مدة التعافي في المستشفيات.