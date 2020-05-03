وزير الداخلية الأسبق عن هشام عشماوي: إعدام واحد مش كفاية عليه

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، إن الإرهابي هشام عشماوي ارتكب عددًا من الجرائم الإرهابية بخلاف محاولة اغتياله.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن "عشماوي" ارتكب ارتكب جرائم بشعة في الواحات والإسماعيلية مضيفًا: "إعدام واحد مش كفاية عليه".

وأوضح "إبراهيم"، أن ضحايا عشماوي كٌثر من ضباط الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من الخلايا العنقودية، وصفت عددًا من الإرهابيين، منهم 30 إرهابيًا خطيرًا في جبل الجلالة، وكان منهم أحمد السجيني المتورط في تفجير مديرية أمن القاهرة.