عبدالغني هندي: إذاعة صلاة التراويح قد تكون بادرة لفتح المساجد

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن شهر رمضان مليء بالطقوس والروحانيات منذ القديم، موضحًا أن مصر هي قبلة العالم الإسلامي والمشتاقين للشعائر الإسلامية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "مساء DMC"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مسجد عمرو بن العاص، ليس فقط هو المسجد الموجود في مصر القديمة، بل هوم أول مسجد في قارة أفريقيا.

وتابع: "هو مسجد عظيم أتى عليه كل علماء الإسلام، وهو عبارة عن رمز مهم جدًا في العالم الإسلامي، والدولة المصرية حريصة على إذاعة صلاة التراويح، وهذا الجو الروحاني، في هذا الشهر الكريم".

وأردف: "آخر قرار أخذته وزارة أوقاف إسلامية في العالم الإسلامي، بمنع صلاة الجماعة في المساجد كانت هي الدولة المصرية، والدولة حريصة على خدمة كتاب الله وسنة رسوله".

وواصل: "سيبدأ تنفيذ هذا القرار غدًا الأحد، وستكون هذه الإذاعة بادرة خير لأن تفتح المساجد مرة أخرى، ولكن التزام بتعليمات وزارة الصحة، لأنها هي جهة الاختصاص التي تقول ما نفعل ولا نفعل، وليس المفتون أو العلماء".

وأكمل: "دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه لا يجوز خلف المذياع أو التلفزيون، ونقول إن الشعائر مثل التراويح وصلاة الجماعة، عندما تتناقلها الإذاعات، من هذا المسجد العتيق، ويعبر عن حالة من التناغم الوطني، وجزء كبير من المسجد بُني على جزء كبير من أرض سيدة قبطية".