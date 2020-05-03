أستاذ مناعة: عقار ريمديسفير يقلل مدة تواجد مرضى كورونا بالمستشفيات

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية شددت على الاستخدام الطارئ لعقار ريمدبسفير، لافتا إلى أن هذا كان نتيجة دراسة تم عملها على أكثر من 1063 مريضا، وثبت أنه يقلل مدة الإقامة في المستشفى نحو 4 أيام، ويحسن نسب الشفاء ويقلل احتمالات الوفيات للمرضي الذين يستخدموه.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة عبر "سكايب"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وصول هذا الدواء سيعطي مساحة كبيرة لاستخدامه في الحالات الشديدة التي تعاني من حالات تنفسية شديدة وضعف أو قصور في وظائف التنفس، ومشاكل أو قصور في وظائف الأعضاء.

وتابع، أنه حتى الآن الموافقة التي اتخذت على الدواء كانت على الحالات الشديدة التي تعاني من قصور شديد في التنفس، وخلل وفشل في وظائف الأعضاء، وبالتالي هم الحالات التي تم إتخاذ الموافقة عليها، مشيرا إلى أن المرض درجات مختلفة فبعض الحالات إصابتهم بسيطة ومتوسطة أو إصابة من الممكن علاجها داخل المستشفى فقط أو الحاجة للدخول للرعاية المركزة أو وضعها على أجهزة التنفس الصناعي إلى جانب وجود بعض الحالات التي لديها أعراض أخرى فبعضهم من الممكن أن يحدث لهم جلطات في الأوعية الدموية أو إصابة في القلب والكبد وكل حالة من هؤلاء لها بروتوكول علاجي.

وأكد على أن الموافقة التي اتخذت أمس على عقار ريمديسفير كانت على الحالات التي تعاني من أعراض تنفسية شديدة وكانت النتائج جيدة، موضحا أن بداية الاستخدام التجريبي لبلازما النقاهة في مصر وسيلة جيدة للحالات الشديدة وأخذت موافقة من منظمة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الاستخدام في الحالات الشديدة.