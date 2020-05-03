بينها بعض الأسر.. وزير التعليم: 3 أطراف أعداء لخطة تطوير المنظومة

أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، استيائه الشديد، من ظاهرة ترسخت منذ سنوات عديدة، وهو حصول الطلاب على شهادة دون تعلم، وأصبح الحصول على الشهادات بالغش أو دون تحصل على معلومات، مراد الكثرين، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن التطوير يجد مقاومة، وله أعداء من ثلاثة أطراف.

وأضاف " شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "Mbc مصر"، أن الطرف الأول له مصالح مباشرة من عدائه للمنظومة الجديدة، وهذا واضح ومألوف، والطرف الثاني هي الضجة التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ومصالحهم غير مباشرة، والطرف الثالث هم الطلاب، الذين يرون أن المنظومة الجديدة تسلب منهم حق النجاح دون التقييم أو التعلم.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الأسر التي قامت بشراء الأبحاث لأبنائها حّرموا الطلاب من فرصة التعلم الحقيقية، وهم الخاسرين، "دي كلها سنوات نقل والهدف منها التعليم، إحنا كوزارة عاوزينهم يتعلموا، وأسرهم عاوزينهم ياخدوا شهادة فقط".