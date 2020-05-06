الحلقة الـ 12 من مسلسل النهاية: عزيز يهرب وزين يكتشف خداع الواحة له

سيطرت علامات الاستفهام التي تدور في عقل المهندس زين "يوسف الشريف" على أحدث الحلقة الـ 12 من مسلسل النهاية، حيث بدأ المشهد الأول من الحلقة بمحاولة زين تذكر بعض الأحداث التي تعرض لها منذ وصوله الواحة وحتى تلك اللحظة، ليربط الأحداث ببعضها البعض، في محاولة منه لفهم حقيقة الواحة وعمله بها، كما أنه تذكر حديث زوجته رضوى له حول وهمية ما يفكر به من التشكيك في نوايا المسئولين بالواحة.

وفي مشهد آخر للريس عزيز وصبيه سعاده، بعد أن تمكنا من الهرب من السيارة التي تم تحديد وجهتها لمركز الأمن، حيث يبحث عنه رجال الأمن، توجه عزيز لأحد معارفه والذي يتاجر بسوق الخضار والفاكهة ليختبئ عنده بالمخزن خاصته، ويخبره أنه في مشكلة كبيرة ويريد الاختباء، ليرحب به صديقه كثيرا ويعده بمساعدته.

وفي محاولة للمهندس زين في العثور على إجابات على الأسئلة التي تدور برأسه، يجد صديقه منذ الطفولة يعمل معه، يذهب له ويتحدث معه ليخبره أنه يريد أن يلقاه، ويدعوه صديقه ليذهب إلى منزله، ويسعد زين بذلك معتقدا أنه يستطيع أن يجد إجابات حول حقيقة الواحة.

يضع الروبوت زين رجل الأمن السيد مؤنس "أحمد وفيق" في حيرة شديدة بعد أن تمكن من مساعدة صباح على الهرب وسرقة ملفات الوعي الخاصة بمهندسي "إنرجي كو" وقتل رئيسه وزملائه في العمل، ويحاول التحقيق مع العاملين في الشركة للوصول إلى تفسير منطقي حول حقيقة ما حدث ولكنه لا يصل لمراده.

"زين" يكتشف كذب الواحة حول حقيقة مكالمات زوجته

يذهب المهندس زين إلى صديقه في الواحة ويتحدث معه حول ما يحدث في العالم من تطور تكنولوجي، ويسأله عن ما يفعله في الواحة ليجيبه صديقه أنه يعمل على صناعة صاروخ تكنولوجي، وخلال حديثه يذكر زين في حديثه الحرب التي تعرض لها العالم من قبل معربا له عن خوفه من تعرض أولادهم لحرب أخرى، ليخبره صديقه أنه لن ينجب وأن زوجته توفت خلال الولادة، ليقول له زين أنه مخطئ وأن ابنه يعيش مع جده ويبحثان عنه.

يفاجأ صديق زين بحديثه حول حقيقة أن ابنه مازال على قيد الحياة وأن والده يبحث عنه، ليؤكد له أنه يتحدث مع والده يوميا، ويطلب منه زين أن يتصل بوالده ثم يسأله زين بعض الأسئلة التي يفهم من خلالها أنه ليس والده ولكنه نظام إلكتروني تم تصنيعه ليحل محل والده في المكالمة الإلكترونية، ومن هنا أدرك زين أن التي يحدثها يوميا لم تكن زوجته الحقيقية.

الجدير بالذكر أن مسلسل النهاية يتم عرضه على قناة "ON E" في تمام الساعة 10:15 مساء، ويتم إعادته مره أخرى الساعة 2 صباحا، بطولة الفنان يوسف الشريف، وعمرو عبدالجليل، وسهر الصايغ، كما أن تلك التجربة فريدة من نوعها، وتعتبر نواة لتحريك المياه الراكدة في طبيعة الدراما المصرية.