2 في الصندوق الحلقة 15: "شوقة" و"زيكا" يبحثان عن دليل براءة والدتهما

زيارة سريعة أجراها الدوعكي "صلاح عبدالله" لزوجته رسمية "انتصار" بالسجن بعد أن قبض عليها بتهمة السرقة في الحلقة السابقة، بدأت بها أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر.

وأثناء استقبال الدوعكي لزوجته قبل عرضها على النيابة تطلب منه أن يحضر لها محامي ليخبرها بأنّه لا داعي للمحامي وذلك بسبب أتعابه الباهظة التي وصلت لـ10 آلاف جنيه، فتصرخ أمام عربة الترحيلات وتطلب منه أن يبيع الذهب الخاص بها ليدفع للمحامي أتعابه.

وبعد رسائل الشتائم التي تلقاها الصحفي بدير الحريري "تميم عبده" في الحلقة السابقة، يقرر أن يعيد نشر سلسلة الموضوعات التي تخص الديكتاتورية.

وفيه سياق آخر، يتصل رئيس دولة زامبيزي الافتراضية عبده ممادو "بيومي فؤاد" بسفير دولته في القاهرة شاجو "محمد الصاوي" ليخبره أنّه قادم إلى القاهرة في الأسبوع المقبل في زيارة سرية للبحث عن أولاده.

وتدور أحداث الحلقة حول رحلة بحث يجريها شوقة "حمدي الميرغني" وزيكا "أوس أوس" وصديقهما بولة "إبرام سمير" عن عنايات والدة درديري "خالد نجيب" ابن عمة رسمية الذي رشح لها العريس بيومي "حمادة صميدة" والذي كان السبب في القبض عليها بالحلقة السابقة، لتخبرهم جارتها أنّها توفيت، ليطلبوا منها عنوان درديري ابنها ثم يذهبوا إليه في عنوانه الجديد بعد أن ترك المنطقة.

ويقوم كلا من شوقة وزيكا بتهديد درديري ليخبرهم عن عنوان بيومي "حمادة صميدة" الذي سرق أموال والد خطيبته نجلاء "مي حمدي" وتم اتهام رسمية فيها، فيعطيهم عنوانه ويطلب منهم ألا يذكروا اسمه في التحقيقات.

وتنتهي الحلقة بزيارة مفاجئة على المنزل المشبوه الذي يتردد عليه بيومي يطلبوا منه أن يُعيد الأشياء التي سرقها ليتم الإفراج عن والدتهم لينكر صلته أو معرفته بما يتحدثوا عنه، ثم يقتحم البوليس المكان بآخر لحظة.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة الفنان حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وأحمد عبدالله محمود، وانتصار، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة MBC مصر الساعة 9:30 مساءً.