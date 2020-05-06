شكاوى ضد فيفي عبده لـ"الأعلى للإعلام".. ومصدر بالمجلس: نقيِّم الآراء

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من عدد من الجمهور والمشاهدين ضد برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه فيفي عبده على قناة mbc مصر، واتهموا البرنامج بارتكاب مخالفات تنافي روحانيات شهر رمضان المبارك.

وأرسل عدد من الأشخاص شكاواهم ضد البرنامج على الواتس آب المخصص لتلقي شكاوى الجمهور، فيما قال مصدر بالمجلس في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنه سيتم تقييم آراء الجمهور فيما أبدوه إزاء البرنامج المذكور.

وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عدم وجود سلطة له على قناة mbc مصر، مطالبا إياها بتوفيق أوضاعها في موعد أقصاه 16 أغسطس المقبل، وذلك على خلفية شكاوى عديدة قدمت ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال.