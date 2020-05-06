"الشعوب الديمقراطي" التركي: صراعات مسلحة داخل حزب "أردوغان"

قال مدحت سنجار، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي، إن داخل حزب العدالة والتنمية في تركيا، حزب أردوغان، هناك صراعات داخلية، ولكن الصراعات عبارة عن أشياء سرية تحدث في الداخل وغير معلنة، وتوجد صراعات بين وزير الداخلية وأردوغان لرفض هذه الصراعات الداخلية التي قد تصل للصراعات المسلحة أيضًا.

وأضاف "سنجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أنه بين 2013-2015 كان يوجد عملية سلام في تركيا، وقديمًا كان أردوغان رئيس وزراء وقام بعمل مباحثات مع الأكراد، وكان هناك تحركات للحكومة فيما يخص الشأن الكردي بعمل حلول وإيجادها ولكن هذه العملية لم تنجح ولم تصل لنهايتها حتى يتم حلها.

وتابع، أنه منذ 2015 توجد حروب سياسية بين الأكراد والممثلين السياسيين لأردوغان، موضحًا أنه في يوليو 2015 كان هناك انتخابات برلمانية وقام الحزب الذي يقوم برئاسته بالحصول على أغلبية الأصوات، ولكن أردوغان أغفل هذه الانتحابات وأعاد الانتخابات مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين يوجد تحول دائمًا وممنوعات كثيرة وعمليات ضد السياسيين العاملين معنا، وهناك الكثير من الجماعات قد قام أردوغان بتنحيتهم جميعًا وتجنيبهم هذه العملية حتى فيما يخص العمل الحكومي حيث قام برفدهم من عملهم، وقام بالكثير من الحروب السياسية ضد الكرد في سوريا.