"الوزراء" للعائدين من الخارج: هناك خياران للحجر الصحي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه ووفقا لقواعد منظمة الصحة العالمية فإن على كل من يريد العودة من مناطق مصابة بفيروس كورونا لبلده يجب عليه الخضوع في حجر صحى مدة 14 يوما: "الجميع لديه خياران، إما أن يقضي تلك الفترة في فندق، يترتب عليه دفع تكاليف الفندق على نفقته الشخصية".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والذي تقدمه آية عبدالرحمن والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة قد تفاوضت مع مديري الفنادق بالنيابة عن المصريين العالقين في الخارج ونجحت في الحصول على تخفيضات كبيرة جدا لسعر ليلة الإقامة بالفنادق، أما الخيار الثاني، فهو الإقامة بالمدن الجامعية التي قامت الحكومة المصرية بتأهيلها خلال الفترة الماضية، وتجهيزها لتكون معدة لاستقبالهم: "أهلا بهم وسهلا، وهو مجانا بشكل كامل خلال الـ14 يوما من إقامته بالمدن الجامعية".

وأكد أن الأطقم الطبية هي ما تقوم على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمطارات لدى وصولهم، وهي من تشرف على العائدين بداخل المدن الجامعية أو في أي مكان هم موجودون فيه خلال فترة الحجر: "هو تنسيق من عدة جهات ووزارات الدولة المصرية ودول العالم، والفترة اللي بنعيشها استثانية"، مشيرا إلى أن "الإجراءات المطبقة في مطارات دول العالم استثنائية والأمر بياخد مننا وقت كبير جدا في التفاوض والنقاش مع هذه الدول، وسارت الأمور على نحو جيد مكَّن الحكومة المصرية للوصول لجدول نهائي لإعادتهم لأرض الوطن".