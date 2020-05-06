مدير الكلية البحرية الأسبق: مصر أصبحت لديها قوة فرض السيطرة في المتوسط

علق اللواء أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، على امتلاك مصر واحدة من أحدث الغواصات الهجومية الجديدة على مستوى العالم، إن مصر أصبحت لديها قوة فرض السيطرة في البحر المتوسط ونستطيع إقامة مناطق سيطرة للقوات البحرية لطرق الاقتراب للأهداف الاقتصادية، وهذه القوة تتمثل في سفن السطح والغواصات.

وأضاف مرزوق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الغواصة الجديدة بها قدرات متميزة جدا، فالغواصة الجديدة 209، بها قدرات متميزة وأهمها عنصر الإخفاء وليس بها أي ضوضاء وعملية اكتشافها تحت الماء صعبة جدا، وقدرتها على الإبحار بدون إعادة شحن بطاريات لمدة كبيرة جدا، ولها وسائل استشعار فائقة التقدم، وفيها منظومات اتصال فائقة التقدم، وتكنيك مش غواصة للإبحار فقط دي عملت تدريبات في البحر المتوسط والأطلنطي.

وتابع مرزوق أن مصر لا تطور تسليحها من أجل التصنيفات العالمية، ولكن القيادة السياسية تنبأت بصراع الطاقة، وخصوصا في طرق المتوسط، والوقوف أمام قوة أخرى تحاول تحقيق تفوق نوعي وكمي في المجال البحري.

ووصلت مساء اليوم، الغواصة S43 إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، تمهيدًا لانضمامها إلى أسطول القوات البحرية المصرية.

وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.

وفي سياق متصل، قامت الغواصة S43 ‬بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

وتعد الغواصة S43‬ بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.