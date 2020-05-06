"الهجرة": نقل العالقين من دول الخليج وتسيير رحلات لبريطانيا وأمريكا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تلقت استغاثات عديدة من مصريين عالقين في دولة الكويت.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن مصر بدأت إجلاءهم، وبالفعل وصلت أول طائرتين بالمصريين العالقين هناك في معسكرات الإيواء، لافتة إلى نقلهم للعزل في المدن الجامعية بشكل مجاني، لافتة إلى انتهاء نقلهم بالكامل قبل نهاية شهر رمضان.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة فور انتهاء نقل العالقين في الكويت ستعاود نقل العالقين في السعودية والإمارات وبعض الدول العربية وأيضًا سيتم معاودة الرحلات لإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لافتة إلى أن الإعلان عن هذه الرحلات يكون عن طريق السفارات والقنصليات.