بسبب كورونا.. الأمم المتحدة: ذوو الإعاقة من بين أشد الفئات تضررا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان وصل "الوطن"، إن الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19" تؤثر في كل جانب من جوانب مجتمعاتنا.

وأضاف: "أريدُ اليومَ أن أسلط الضوء على تأثير الجائحة في حياة 1 بليون شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم".

وقال إنه من المعلوم أن احتمال استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التعليم والرعاية الصحية وكسب الدخل أو المشاركة في الحياة الاجتماعية أقل من احتمال استفادة غيرهم منها حتى في الظروف العادية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن جائحة "كورونا" أدت إلى تفاقم الوضع، حيث استفحلت مظاهر التفاوت المذكورة وبرزت أخطار جديدة، فالأشخاص ذوو الإعاقة هم من بين أشد الفئات تضررا من حيث ما وقع في صفوفهم من وفيات في أثناء هذه الأزمة.

وقال جوتيريش: "ومن واجبنا أن نضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تمتعهم بالحق في الحصول على الرعاية الصحية والاستفادة من الإجراءات المنقذة للحياة أثناء الجائحة على قدم المساواة مع غيرهم".

وحث "جوتيريش" الحكومات على أن تضع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم جهودها من أجل مكافحة جائحة "كوفيد 19"، والتعافي من آثارها وأن تتشاور معهم وتشركهم في ذلك.

واختتم تعليقه بأن ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في مستقبلنا المشترك.