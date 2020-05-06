167039 رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3640 طن يوريا و5200 طن فوسفات و2600 طن علف بنجر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18723 طن حديد و9250 طن خردة و5500 طن قمح و1000 طن زيت طعام و1238 طن خشب زان و13500 طن ذرة. ‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 363 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال و فراولة وبطيخ) وخضروات (خرشوف وخضار مشكل وبطاطس)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبرسيم وأرز)، يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية وسوريا وإيطاليا وسلوفينيا وإنجلترا وسنغافورة والهند واليونان وكرواتيا وهولندا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 264 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2533 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167039 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112872 طنا، كما غادر 2120 شاحنة منها 780 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44551 من البضائع العامة.