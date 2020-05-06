رئيس جامعة الزقازيق يتابع استعدادات استقبال وعزل العائدين من الخارج

تفقد عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، استعدادات المدن الجامعية لاستقبال وعزل العائدين من الخارج تنفيذاً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء لتحمل الدولة تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية، واستيعاب الأعداد الكبيرة من المصريين العائدين إلى أرض الوطن مع ضرورة خضوع هؤلاء للعزل بهدف منع انتشار الفيروس وحماية صحة المصريين بوجه عام.

رافقه بالجولة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب، رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشؤون الوقاية ومكافحة العدوى، أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مدير عام المدن الجامعية.

وخلال زيارته التفقدية، اطمئن رئيس الجامعة على جاهزية الغرف بالمدينة الجامعية وقدرتها لاستيعابية وتوافر الاحتياجات الضرورية وكافة الاستعدادات اللازمة للبدء في استقبال المواطنين العائدين من الخارج.

أوضح عثمان شعلان رئيس الجامعة، أنه تم تجهيز أماكن إقامة بالمدن الجامعية بـ 2 مبنى مقسمة إلى (ذكور،إناث) وتوفر عدد 440 غرفة رباعية لبقدرة استعابية تقدر بـ 440 فرد في حالة إقامة فرد واحد بالغرفة، 880 فردا في حال إقامة فردين، وحتى 1760 فرد في حالة إقامة 4 أفراد بالغرفة الواحدة، ومزودة بصالة طعام بكل مبني وعيادة طبية، مشيرا إلى توفير كافة الاحتياجات الضرورية والرعاية الصحية اللازمة للمقيمين من الأفراد العائدين من الخارج.

وأكد عثمان شعلان، أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها للتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة تداعيات أزمة أنتشار فيروس كورونا من خلال تجهيز المنشأت التابعة للجامعة (بالمستشفيات والمدن الجامعية) لاستخدامها كأماكن عزل عند الحاجة لذلك، فضلاً عن توفير الأطقم الطبية المتميزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس.