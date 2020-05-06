تجنبا لتأخره.. الحكومة توجّه بتوفير مصل الإنفلونزا الموسمية للشتاء

يشهد العالم التوسع في استخدام بعض البلدان للقاحات وأمصال "الإنفلونزا الموسمية" خلال مواسم الشتاء، لتقليل الأعباء على الأنظمة الصحية، وتقليل حالات الاشتباه في فيروس كورونا المستجد، مع تشابه أعراض المرضين.

وتماشيا مع هذا التوجه العالمي، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالإنفلونزا الموسمية لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل.

شارك في الاجتماع، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وعلّل رئيس الوزراء توجيهه للمسؤولين، بأنّه يأتي في إطار نهج الحكومة لاتخاذ خطوات استباقية لتجنب وقوع أي أزمات مستقبلية.

كان عدد من المواطنين الراغبين في أخذ تطعيمات وأمصال الإنفلونزا خلال موسم شتاء 2020، في أزمة، إذ تأخر وصول اللقاحات لمصر، حيث ترددوا على "المصل واللقاح" لفترة قبل أن يتوافر المصل لأخذه.

وتقلل الأمصال واللقاحات من نسب الإصابة بفيروسات البرد والإنفلونزا بنسبة كبيرة تزيد عن 99%، وحال الإصابة بها تكون أعراضها أقل حدة لو لم تأخذ تلك الأمصال واللقاحات، حسب ما يفيد الأطباء.