فيديو.. "سعاد" 65 سنة متعافية كورونا: "الأطباء شالونا على كفوف الراحة"

بفرحة عارمة، جلست الحاجة سعاد محمد 65 سنة، في فناء الحجر الصحي داخل مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية، في انتظار لحظة خروجها من المستشفى، بعد التعافي، وظهور نتائج التحاليل سلبية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت "سعاد"، أثناء خروجها من مستشفى الحجر الصحي، إن المستشفى كان جميلا ونظيفا، وجميع الأطباء والتمريض والعمال معاملتهم حسنة، كانوا يسعون إلى راحة المرضى "ربنا يخليهم".

وأضافت أن طبيبة مديرة المستشفى دكتورة مرفت السيد، جاءت إليهم وسألتهم عن أحوالهم، وعن أي شكاوى من الأطباء أو التمريض، الا أنها قالت لها: "دول شايلنا على كفوف الراحة، ربنا يخليهم والحمد لله وربنا يسعدكم".

كان أطباء الحجر الصحي في مستشفى العجمي العام، احتفلوا اليوم، بخروج 6 حالات تعافي جدد، جميعهم من كبار السن فوق الـ60 سنة.

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية للحجر الصحي، إن اليوم، شهد خروج 6 حالات تعافي من كبار السن فوق 60 سنة، بعد تعافيهم وظهور سلبية نتائج التحاليل، ليرتفع العدد إلى 93 حالة شفاء بالمستشفى.