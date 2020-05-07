خطوة بخطوة.. كيفية إجراء طلاب جامعة المنصورة الاختبارات الإلكترونية

بين الاختبارات الإلكترونية، والأبحاث، اختارت كليات جامعة المنصورة، الطريقة التي يؤدي بها طلاب الفرق قبل النهائية، امتحان الفصل الدراسي الثاني، بعد توقف الدراسة الإجباري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، فاختارت 8 كليات، إجراء اختبارات إلكترونية، فيما اختارت 10 أخرى عمل أبحاث.

"خطوة بخطوة"، ترصد "الوطن"، قرار الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، بناء على تفويض الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بتشكيل للجنة لوضع معايير وآليات تنفيذ اختبارات بالفرق، قبل النهائية الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

تعليمات عامة:

1- على كل الطلاب، استيفاء سداد كامل المصروفات الدراسية للعام 2019/2020، في موعد أقصاه 14/5/2020، ويكون السداد من خلال وسائل السداد الإلكترونية المتاحة (بنك مصر- البنك الأهلي- فوري).

2-على كافة الطلاب المقيدين بكل الفرق الدراسية بضرورة تفعيل البريد الإلكتروني للطالب، من خلال نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب (الفصلين الدراسيين/ الساعات المعتمدة).

3-إعلان إدارات الكليات قوائم بأسماء الطلاب، الذين لهم حق أداء الاختبار في كل مقرر، في موعد أقصاه 14/5/2020 وعلي الطلاب مراجعة هذه القوائم من لديه استفسار يتقدم الدكتور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

4-على الطلاب متابعة المواقع الإلكترونية لكلياتهم حيث أنه سيتم نشر نموذج كراسة الإجابة الموحدة وعدد من الفيديوهات التعريفية بكيفية استخدام النظام الإلكتروني علي هذه المواقع.

الكليات والبرامج التي بها اختبارات إلكترونية:

تجري الاختبارات الإلكترونية في الفرق قبل النهائية في الكليات التالية:

1-كلية الطب: كل البرامج الدراسية- جميع الفرق.

2- كلية طب الأسنان: كل البرامج الدراسية - جميع الفرق.

3- كلية الصيدلة: كل البرامج الدراسية - جميع الفرق.

4-كلية التمريض - المعهد الفني للتمريض: كل البرامج الدراسية - جميع الفرق (عدا مقرر طرق البحث- المستوى الثالث - البرنامج الأساسي).

5- كلية الآداب: برنامج اللغة الفرنسية: كل الفرق.. برنامج المساحة والخرائط: كل الفرق.

6-كلية الحاسبات والمعلومات: كل البرامج الدراسية - جميع الفرق.

7-كلية الفنون الجميلة: مقرر نظرية الإنشاءات –برنامج العمارة- المستوي الثاني.

8-كلية الهندسة: طبقا للجدول المعلن بالكلية ما بين الاختبارات والبحث.

الإطار الزمني للامتحانات الإلكترونية:

إعلان الإجراءات وكيفية أداء الاختبارات، يوم 7 مايو، يحري يوم 14 مايو، إعلان جداول الامتحانات، وكذلك إعلان قوائم بأسماء الطلاب والذين لهم حق أداء الاختبار في كل مقرر، أما يوم 21 مايو، فيجري إعلان بنوك الأسئلة للطلاب على منصة التعلم عن بعد الخاصة بالجامعة، وكذلك إصدار نموذج كراسة الإجابة الموحدة، وتجري الامتحانات طبقا للجدول في الفترة من "1-30 "يونيو 2020.

كيفية إجراء الامتحانات:

على كل طالب التأكد من أن بحوزته نموذج لكراسة الإجابة قبل موعد كل امتحان.

كراسة الإجابة موحدة الكل الامتحانات بكل الكليات، وهي عبارة عن غلاف و4 صفحات كل صفحة مخصصة لإجابة سؤال واحد وسيتم نشرها علي موقع الجامعة وعلي الطالب طباعة أو تصوير كراسة لكل مقرر سيتم امتحانه فيه إلكترونيا قبل موعد بدء الامتحانات.

- يقوم الطالب بالدخول على نظام ابن الهيثم في اليوم والساعة المحددين لبدء الاختبار.

- يظهر للطالب أسئلة الاختبار بكل اختبار 4 أسئلة وقد تحتوي بعض الأسئلة علي أكثر من جزئية.

- يوجد العديد من النماذج ولن تكون متطابقة لجميع الطلاب.

- تشتمل الأسئلة علي أسئلة مقالية ذات إجابات قصيرة أو أسئلة اختيار من متعدد أو كليهما.

- يقوم الطالب بالإجابة عن الأسئلة بخط اليد في المكان المخصص لإجابة كل سؤال. وفي حالة أسئلة الاختيار من متعدد يكتب الطالب رقم السؤال و الإجابة الصحيحة التي اختارها كجملة كاملة وليس رقم أو حرف الإجابة.

- لا يسمح بإضافة صفحات لكراسة الإجابة ويم الالتزام بالإجابة في المساحة المخصصة لكل سؤال بجزئياته.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات المدونة علي صفحة الغلاف بخط اليد والتوقيع في الخانة المخصصة لذلك. يراعي أن صفحة الغلاف تشتمل على صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي (جواز السفر للطلاب الوافدين).

- يحظر على الطالب وضع أي إشارة أو علامة مميزة قد تدل على شخصيته في أي من أجزاء كراسة الإجابة عذا صفحة الغلاف.

- يقوم الطالب بعمل مسح ضوئي (Scan) لكراسة الإجابة أو تصويرها من خلال كاميرا الهاتف المحمول وتحويلها إلى ملف (PDF) و رفعها أو تحميلها (Upload) من خلال صفحة الطالب الدراسية على نظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب ويجب أن يكون رفع ورقة الإجابة خلال 6 ساعات على الأكثر من بدء زمن الامتحان.

- سيتم إعداد فيديوهات تعريفية للطلاب علي كيفية تنفيذ هذه الخطوات وتنشر علي موقع الجامعة.

يظهر للطالب رسالة تأكيد بأنه قام بتحميل ورقة الإجابة لهذا المقرر بالتاريخ والوقت ويتم إرسال بريد إلكتروني للطالب على البريد الإلكتروني الجامعي المسجل بملف الطالب.