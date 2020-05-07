شوشة: مطار العريش سيعود للعمل دوليا.. والميناء خطوة هامة للتعمير

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مطار العريش سيكون مطارا دوليا مدنيا وعسكريا، بعد أن كان دوليا فقط قبل غلقه.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن تجهيزات مطار العريش كانت تسمح بهبوط أي نوع من أنواع الطائرات وبجميع التوقيتات ليلا ونهارا، وستكون إمكانياته أكبر مما كان عليه من قبل.

وتابع أنه بعد ميناء العريش البحري سيتحول لميناء العريش الدولي وهو داخل ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن أغلى متر أرض في مصر كان في دمياط حينما تم إنشاء ميناء دمياط وميناء العريش سيكون خطوة هامة جدا لتعمير سيناء.