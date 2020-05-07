جامعة الأزهر: مدننا ترحب باستضافة العالقين بالخارج

استقبلت مدن جامعة الأزهر الفوج الثالث من المصريين العائدين من بعض الدول العربية، لتمضية مدة الحجر الصحي بغرف المدينة الجامعية بمدينة نصر.

وأعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة عن شكره للأطباء والعاملين بالمدن لحسن تعاونهم في استضافة أشقائنا، مؤكدا أن تكاتف الجميع والأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سيكون عاملا قويا في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المحرصاوي، في بيان، إن المدن الجامعية ترحب باستضافة الأشقاء المصريين من العائدين من الدول العربية خلال هذه الجائحة، وتشيد بدور الدولة في خطتها لعودة العالقين بالخارج.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات أن المدن استقبلت مايقرب من ألف مواطن وستستضيف أضعافهم خلال الأيام المقبلة.