أمير العجمي ينضم لفريق عمل مسلسل "ليه لأ"

انضم مؤخرا، الفنان الشاب أمير العجمي، إلى فريق عمل مسلسل "ليه لا"، الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة أمينة خليل، ويبدأ عرضه خلال فى النصف الثانى من رمضان.

ويعد هذا المسلسل، العمل الثالث الذى يشارك فيه الوجه الجديد أمير العجمى في رمضان هذا العام، حيث يقوم بأداء دورين في كلا من مسلسل "خيانة عهد" بطولة الفنانة يسرا، الذى يؤدى فيه دور "حمدى" تاجر مخدرات، ومسلسل بـ"100 وش"، الذى يؤدى فيه دور "شريف"، صديق بطل العمل "أسر ياسين".

تعد الشخصية التي يقوم به أمير في مسلسل خيانة عهد، مركبة، فهى شخصية تاجر المخدرات، التي تلعب دور كبير في أحداث المسلسل.

وكان أخر ما سبق الموسم الدارمى الحالي لرمضان من أعمال شارك بها أمير، هو مسلسل "بحر" مع ماجد المصرى، والذي يؤدي فيه، دور ضابط شرطة.