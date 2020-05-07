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التعليم: سنصحح كل أبحاث النقل.. والتقييم بـ"نجاح أو رسوب"

كتب:

محمد متولي
12:57 ص | الخميس 07 مايو 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توضيحا مهما بشأن تصحيح أبحاث صفوف النقل.

وكتب "شوقي" عبر حسابه الرسمي عبر "فيس بوك": أفتى أحد جهابذة السوشيال ميديا بأن الوزير يقول: "أنا مش ناوي أصحح أبحاث صفوف النقل!"، موضحا أنه يتم تقييم الأبحاث علي أساس "نجاح- رسوب" فقط، ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية، بينما سيتم تقييمها من حيث الالتزام بعناصر المشروع، وأن البحث من عمل الطالب، وليس منقولًا أو مدفوع الأجر.

وتابع: "لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات".