التعليم: سنصحح كل أبحاث النقل.. والتقييم بـ"نجاح أو رسوب"

كتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توضيحا مهما بشأن تصحيح أبحاث صفوف النقل.

وكتب "شوقي" عبر حسابه الرسمي عبر "فيس بوك": أفتى أحد جهابذة السوشيال ميديا بأن الوزير يقول: "أنا مش ناوي أصحح أبحاث صفوف النقل!"، موضحا أنه يتم تقييم الأبحاث علي أساس "نجاح- رسوب" فقط، ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية، بينما سيتم تقييمها من حيث الالتزام بعناصر المشروع، وأن البحث من عمل الطالب، وليس منقولًا أو مدفوع الأجر.

وتابع: "لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات".