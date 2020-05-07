الحلقة 14 من الفتوة.. أهالي الجمالية في المولد وضرب إنعام سالوسة

بين فرحة المولد ومشاعر الحب وذكريات الصداقة، تعددت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الثانية عشرة صباحا.

أهالي الجمالية يستعدون لحضور المولد

بدأت أحداث الحلقة، باستعداد أهالي الجمالية لحضور المولد الذي يقام كل عام، فيما تعرض الأسطى حسن، ياسر جلال، والشيخ مبروك، أحمد خالد صالح، بالمنطقة التي تعيش فيها والدة ليل، مي عمر، لمحاولة ضرب من المعلمة "أحمد"، الفنانة فريدة سيف النصر.

وعندما علمت المعلمة أحمد، أن حسن ابن الفتوة أحمد الجبالي، توقفت عن ما تفعله، وأقدمت على الاعتذار له.

وبعدما عثرت ليل، ابنة المعلم صابر أبو شديد، على والدتها، ذهبت معها إلى منزل شكر، هنادي مهنا، لتختبأ من زوجة والدها ورجالة الجمالية، ليجمعهما مشهد حوى الحنين وحاجة كل طرف للآخر.

فيما علم المعلم عزمي أبو شديد، أحمد صلاح حسني، أن جميلة، نجلاء بدر، أنها تحب صديق طفولته "حسن"، كما بدأ يتساءل عن كيف مات أحمد الجبالي والد حسن؟

وخلال أحداث الحلقة، بحضور أهالي الجمالية المولد، بما فيهم حسن وليل، حتى تتعرف على ابنته نورا، فيما قررت ابنة فتوة الجمالية، ترك المكان بعدما ظهر والدها في المكان، لكن بعدما رأتها جميلة.

وانتهت الحلقة بتذكر حسن الجبالي، موت والده الفتوة أحمد الجبالي، والذي أدى دوره الفنان أحمد فتحي، في ظهور خاص، بينما حاول رجال المعلم سيد اللباد، اقتحام منزل حسن، وضرب والدته، الفنانة إنعام سالوسة.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة "الفتوة"، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، ليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.