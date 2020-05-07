طارق شوقي يحذر من تسليم الأبحاث للمدارس على فلاشة أو CD: خطأ لا يجوز

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار أحد متابعيه، عن طلب بعض المدارس تسليم المشروعات في "فلاشة" أو CD، موضحا أن التسليم يكون بطريقتين، إمام إلكترونيا على المنصة التعليمية، أو ورقيا للمدرسة.

وقال شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا خطأ لا يجوز، إما تسليم مباشر إلكتروني علي المنصة من الطالب بعيدا عن أي شيء آخر، أو تسليم ورقي في المدرسة، كما شرحنا".

وأكد الدكتور طارق شوقي، على أن تسليم المشروعات باستخدام "منصة إدمودو"، هو الحل الأفضل والأضمن.

وأوضح شوقي، أن تسلم المشروعات باستخدام المنصة، هو الذي تود الوزارة تدريب الطلاب عليه للمستقبل، مؤكدًا انه أفضل صحيًا في هذه الظروف.

وأشار شوقي، إلى أن الحل الورقي، حل متاح لمن يتعذر عليه استخدام المنصة، ولكن من يستطع نود تشجيعه على استخدامها بكل تأكيد.