محافظ قنا يستجيب لشكوى مواطن.. ويوجه موظفي البريد بحسن المعاملة

اصطحب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في سيارته الخاصة إلى مكتب بريد قنا، من أجل حل مشكلته بعدما اشتكى له من سوء المعاملة خلال لقاء المحافظ اليومي مع المواطنين.

ووجه المحافظ مسؤولي مكتب البريد وأفراد الأمن والمنظمين بحسن معاملة واستقبال المواطنين، إلى جانب توفير جميع سبل الراحة لهم أثناء تلقيهم الخدمة.

كما استعرض الداودي، خلال اللقاء، عددا من شكاوى المواطنين وجاء في مقدمتها طلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عينية ومادية وانتدابات والحصول وحدات إسكان اجتماعي وفرص عمل.