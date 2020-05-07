مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان بالبحر الأحمر يخدم 21 ألف حالة سنويا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، توقيع برتوكولات تعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة لإدارة مركز علاج مرضى الإدمان بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والمقرر افتتاحه في يونيو المقبل مع مراكز أخرى جديدة بالتزامن مع اليوم العالمي للمخدرات .

وقالت القباج، إن مبنى مركز علاج مرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر من الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يقع على مساحة 3500م2، مشيرة إلى أن تطويره وتأسيسه يأتي في إطار خطة الوزارة لاستثمار الأصول غير المستغلة ليكون مركز لعلاج الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ 96 سرير تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل " البحر الأحمر، الأقصر، قنا" ويضم قسما للعيادات الخارجية بسعة تشغيل 75 مريضا يومياً.

وأشارت إلى أنه يتوفر بالمركز خدمة سحب السموم، "الديتوكس" ، والتأهيل، حيث يقدر عدد المستفيدين من المركز سنوياً قرابة 21 ألف مريض إدمان مقسمة ما بين 19,500 مريض عيادات خارجية و1080 مريض حجز داخلي وتتولي الأمانة العامة للصحة النفسية ،الإدارة الفنية والإشراف الطبي علي المركز ووضع البرامج العلاجية كما سيقوم الصندوق بالتجهيز والتأثيث وتحمل كافة نفقات التشغيل وتوفير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومتابعة سير العمل بالمركز.

كما تم توقيع بروتوكول بين عمرو عثمان مساعد وزير التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور مصطفى شاهين رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب جامعة القاهرة بهدف استمرار تقديم الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية لجميع الحالات المحولة من الخط الساخن للصندوق “16023”، حيث استفاد من خدمات الخط الساخن بالمستشفي خلال عام 2019 ما يقرب من "4821 "مريض بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية ، فضلاً عن تقديم خدمات التأهيل لعدد "1943 " متعافي بعيادات الرعاية النهارية.

وأكد عثمان، أن البروتوكول يهدف إلى زيادة عدد الأسرة والتوسع في استقبال حالات التشخيص المزدوج "نفسي إدمان"، بالإضافة إلي تخصيص يوم للرعاية النهارية للإناث، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البروتوكول أكثر من 6000 مريض إدمان سنوياً في العيادات الخارجية والحجز الداخلي.ووجهت "القباج "باستمرار دعم المتعافين وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الاجتماعىُضمن مبادرة "بداية جديدة" لإنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.