حملات لفض الأسواق والسويقات العشوائية لمواجهة كورونا بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بشن حملات يومية لفض الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين، للحد من تفشي فيروس المستجد.

وفي هذا السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفض سوق الخميس من أمام مسجد عزبة التل وكذلك أمام كوبري التل، كما قامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بفض سوق القصبي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب بفض السوق بقرية كفر الحاج حسن التابعة للوحدة المحلية بالعصايد، وفض سويقة قرية اللبا التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وسويقة المناصافور التابعة للوحدة المحلية بصافور.

كما فضت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بفض سويقة نبتيت وكفر الشرابية، بينما فضت رئاسة مدينة كفر صقر سوق قرية ابن العاص، قوامت بتطهيره.

وفض مسؤولو مدينة أبوكبير سوق القراموص بالوحدة المحلية بالرحمانية، وسوق أولاد موسى، بينما فضت رئاسة مدينه بلبيس أسواق مدينة بلبيس، وسويقه مقامة بقرية سلمنت بأنشاص الرمل، وطاردت باعة جائلين بالبلاشون.

وقامت رئاسة مدينة صان الحجر بفض بعض تجمعات من الباعه الجائلين، ورفع الاشغالات الموجودة بالطرق الرئيسي، في حين طاردت رئاسة مركز ومدينة فاقوس باعة جائلين بقرية الروضة بالوحدة المحلية بالروضة.

وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بفض سويقة الحريري، وتحت كوبري أبو عميرة، ومطاردة الباعة الجائلين فى الشوارع الجانبية.