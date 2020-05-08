الحلقة 14 من "جمع سالم".. يونس يطلب من مريم الابتعاد عن طريقه

شهدت الحلقة 14 من مسلسل "جمع سالم"، موافقة الدكتورة مريم "زينة"، على قبول طلب شقيقها يونس "محمد شاهين"، بعلاج ابنة عباس "أحمد صيام"، وتذهب لشقيقها الشيخ يوسف "محمد عادل"، لتخبره بموافقتها.

فور أن رأت مريم شقيها يونس، حيث كان عائدا من عملية سرقة، تذكرت طفولتها معه، وكيف كانا يلعبان سويا، ويجلسان مع والديهما، ورفض يونس طلب مريم بمساعدة ابنة عباس وطلب منها الابتعاد عنه.

يناقش المسلسل قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبدالعزيز، وريم البارودي، ومحمد شاهين، ومحمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.