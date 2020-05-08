الحلقة 14 من مسلسل فلانتينو.. داليا البحيري في قسم الشرطة

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، ويصنف بأنه عمل في إطار الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل فلانتينو

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل فلانتينو القبض على داليا البحيري بسبب قراءة الفنجان للسياح داخل الفندق، وتحفظت الشرطة على العملات الأجنبية التي قامت بالتحصل عليها من السياح داخل الفندق.

وقام حمدى المرغني بالذهاب إلى قسم الشرطة ونجح في إخراجها من الحجز لتقرر بعد ذلك العودة من جديد إلى طنطا.

كما تضمنت أحداث الحلقة رفض دلال عبدالعزيز الشبكة التي اشتراها نجلها "رفاعة" لخطيبته، وذلك لأن رفاعة وخطيبته قاما بشراء خاتم ألماس نصف قيراط، ولكنها لم تعجب به خاصة أنه صغير الحجم، وقامت بالتحفظ عليه لإعادته مرة أخرى إلى الجواهرجي وشراء خاتم بفص ألماس أكبر يليق به وبقيمة والده ووالدته.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى dmc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.