بومبيو يؤكد وقوف واشنطن إلى جانب الحكومة العراقية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقوف واشنطن إلى جانب الحكومة العراقية لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية وتعزيز الحوار الاستراتيجي.

وأشار الكاظمي في وقت سابق، إلى أن "نتعهد بحماية الدولة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهنا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأربعاء، اليمين الدستورية، بحضور 255 نائبا، بعدما وافق البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية التي قدّمها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال الكاظمي في كلمة له أمام النواب، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات، مؤكدا رفض استخدام العراق ساحة للاعتداءات.

وشدد الكاظمي، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والقوات المسلحة وبأمر القائد العام.

من جهة أخرى، كشف الكاظمي أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وتعهد بمحاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.