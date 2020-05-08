الحلقة 11 من "ولاد إمبابة" تشهد قصيدة كوميدية وفسحة شم نسيم

احتفالا بعيد شم النسيم، قررت "إمبابة" شيرين سيف النصر، الاحتفال مع أبنائها، "زمارة" مصطفى أبو سريع، و"عسلية" سعد الصغير، و"أفراح" شمس، ومعهم "إلهام" راندا البحيري، في الحلقة الـ15 من مسلسل "ولاد إمبابة"، حيث أخذتهم إلى الحديقة بملابس أطفال للتنزه، رغمًا عنهم.

وحكى زمارة لـ"إلهام"، سبب مجيئهم للحديقة، وهو مرض والدتهم، الذي صنفه الأطباء بأنه مرض القلب، ثم ألزهايمر، ثم بعد ذلك ينهي الحديث معها بقصيدة كوميدية، "علشانك يا إلهام أنا ممكن أروح فيتنام".

وتدور أحداث مسلسل "ولاد إمبابة"، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.