ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 5182

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، أمس الخميس، عن تسجيل 7 وفيات و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483، والإصابات إلى 5182.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة كورونا المستجد،جمال فورار، أن 126 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2323، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

المغرب تسجل صفر وفاة خلال 24 ساعة

وفي المغرب، سجلت السلطات، أمس الخميس، صفر حالة وفاة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 183 حالة؛ بينما يتواصل عدد المتعافين في الارتفاع بتسجيل 162 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2179 حالة.

وكشفت وزارة الصحة المغربية، أن عدد المصابين بالوباء المتواجديدن حالياً تحت الإشراف الطبي بالوحدات الاستشفائية المخصصة لـ"كوفيد 19" بلغ ما مجموعه 3186 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي خلال المؤتمر الصحفى اليومى، إن نسبة التعافي ارتفعت بالمغرب لتصل إلى 39.3%، بينما نسبة الوفيات مستقرة في 3.3%.ومن بين الـ140 حالة المسجلة، تم اكتشاف 81% منها ضمن المخالطين للمصابين بكورونا المستجد، علما بأن عدد المخالطين الذين يوجدون تحت المراقبة الصحية يبلغ 9631 مخالطاً، فيما شمل التتبع الصحي ما يفوق 32 ألف مخالط.

واستبعدت المختبرات الوطنية المرجعية، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما مجموعه 3994 حالة، بعد التأكد من خلوها من الوباء.

لليوم الثاني على التوالي.. العراق من دون وفيات بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفيات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "مختبراتها سجلت 63 إصابة جديدة في محافظات بغداد وكركوك والبصرة ولم تسجل أي حالة وفاة خلال هذه الفترة".

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنه "تم فحص 2878 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي جرى فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق ما يقارب الـ121 ألف شخص".

وتابعت الوزارة العراقية، أن "مجموع الإصابات 2543، والوفيات 102، وحالات الشفاء 1626".

من جانبها، اعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تسيير الرحلة الاستثنائيّة الـ 15 لنقل العراقيين العالقين في الأردن إلى بغداد، وعلى متنها 121 مسافراً.

وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن وزارة الخارجيّة تنتهج مبدأ دبلوماسيّة الاستجابة الوطنيّة، وتُوجِّه جهدها منذ الأيّام الأولى للحظر والإغلاق في مُواجَهة انتشار فايروس كورونا المُستجدّ.

تسيير رحلة استثنائيّة من أوكرانيا إلى العراق وعلى متنها 186 عراقيا

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تسيير رحلة استثنائيّة من أوكرانيا مُتوجّهة إلى العراق وعلى متنها 186 عراقيا.

وقال الصحّاف - في بيان - إن سفارة العراق لدى أوكرانيا اطلقت رحلة استثنائيّة، أمس الخميس مُتوجّهة إلى العراق وعلى متنها 186 مُسافِراً، وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوّية العراقيّة.

تيار الحكمة العراقي: مواجهة كورونا والأزمة الاقتصادية يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة

وفي سياق متصل، أكد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم أهمية أن تكون الأزمات على رأس الأولويات بالنسبة للحكومة كمواجهة فيروس كورونا ومواجهة الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وشدد الحكيم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - على ضرورة أن تكون الأزمات على رأس الأولويات بالنسبة للحكومة كمواجهة فيروس كورونا ومواجهة الأزمة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط".

وقال رئيس تيار الحكمة العراقي "شددنا كذلك على تنفيذ البرنامج الحكومي وإجراء الانتخابات المبكرة وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير بيئة إنتخابية تنافسية بين الجميع"، مشيرا إلى أن العراق منطقة التقاء المصالح لا تقاطعها.ودعا الحكيم إلى سياسة خارجية متوازنة.

وشدد الحكيم، على ضرورة الانتهاء من إكمال باقي الوزارات الشاغرة ليتسنى للحكومة التحرك وفق خط أفقي واحد، داعيا الحكومة إلى تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والتواصل مع الشباب والاستماع لهم وتحريك عجلة الاقتصاد عبر دعم القطاع الخاص.

الأردن: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا

وفي الاردن، أعلن مصدر مسؤول في لجنة الأوبئة، ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد، أمس الخميس إلى 21، بما فيها السائق الذي يقطن ببلدة الخناصري بمحافظة المفرق.

وأكد المصدر ذاته، أنه سجلت مساء أمس 7 حالات إصابة جديدة لمخالطين للسائق المشار إليه، واحدة ببلدة الخناصري، و6 حالات لمخالطين له بمناطق مختلفة بمحافظة إربد، بالإضافة إلى 7 حالات في مناطق متفرقة من المملكة.

ولم يستبعد المصدر، تسجيل حالات إصابة جديدة بعد ظهور نتائج العينات التي جمعت من محافظتي إربد والمفرق وزادت عن 120 عينة.

وأعلن محافظ المفرق ياسر العدوان أمس الأول الأربعاء، أنه جرى عزل منطقة الخناصري بعد تسجيل إصابة سائق شاحنة دخلها قبل أسبوعين.

من جهته، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إلى أن حظرا شاملا للتجوال سيطبق اليوم الجمعة.

وسجل الأردن 473 حالة إصابة بالوباء، وتماثل 382 مصابا للشفاء.

من جانبه،أكد مواطن أردني مقيم في كندا، أمس الخميس، أن رحلة عودته إلى الأردن ألغيت، بعد اكتشاف إصابته بكورونا المستجد.

وقال الطالب الأردني محمد العتوم: "كان من المفترض أن أكون على متن الطائرة المتجهة اليوم من مونتريال الكندية إلى العاصمة عمان".

وأضاف: "شعرت بأعراض خفيفة وذهبت للفحص وتبين إصابتي بفيروس كورونا، ما ألغى عودتي إلى الأردن".

ودعا العتوم جميع الطلاب والمواطنين في كافة بقاع الأرض، والراغبين بالعودة إلى بلادهم، لإجراء الفحوص اللازمة عند الشعور بإعراض الرشح والإنفلونزا، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أن السفارة تتابع حالته الصحية، وكذلك السلطات الصحية في مدينة مونتريال، وأن حالته الصحية شبه مستقرة، وأنه يعاني من أعراض خفيفة للمرض.

الأردن يؤكد العودة لتشديد الإجراءات والحظر الشامل حال عودة تفشي كورونا

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، إن سر نجاح المملكة بالتصدي لكورونا المستجد يكمن بإجراءاتها المبكرة والصارمة من حظر للتجول وغلق للحدود وحجر إلزامي على العائدين.

وأشار العضايلة، إلى أن "جزءا من نجاح تجربة الأردن في التعامل مع الوباء، يعود أيضا إلى المساهمة الكبيرة من المواطنين الذين التزموا بإجراءات الحظر والتعليمات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار المرض"، لافتا إلى مطالبة بعض المواطنين في بعض الأحيان بالتشديد من الإجراءات للسيطرة بشكل أكبر وأسرع على الفيروس.

كما أكد أن التنسيق التام والمستمر بين جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية، ساهم في عدم تسجيل إصابات داخل حدود المملكة لثمانية أيام على التوالي.

وقال: "نحن خضنا تجربة ناجحة لكن لا زال أمامنا الكثير لنقوم به للتعافي من الوباء وخصوصا اقتصاديا".

ولفت إلى تسجيل إصابتين بالفيروس يوم أمس، الأولى لدى سائق شحن من جنسية عربية تم التعامل معه حسب البروتوكول المتبع من خلال إعادته إلى خارج الحدود لكنها تحسب كحالة إصابة في الأردن، والإصابة الثانية لدى سائق شحن من محافظة المفرق.

وحول نسبة الفحوص التي أجراها الأردن بالنسبة لعدد السكان، أشار العضايلة إلى أن نسبة الفحوص تعد قليلة نوعا ما مقارنة مع دول أخرى، إذ لم تتعد 94 ألف فحص لمواطنين ومقيمين منذ بدء انتشار الوباء، مؤكدا أن وزارة الصحة بدأت في زيادة عدد الفحوص خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن معظم عمليات الفحص تتم بطريقة عشوائية، وتختار من قبل الأطباء واللجنة الوطنية للأوبئة، وأن الأطباء يؤكدون أن نسب الإصابات في الأردن تعد متدنية، ولاسيما مع إجراء العديد من الفحوصات العشوائية في جميع محافظات المملكة والتي جاءت نتائجها سلبية.

وأكد أنه في حال تفشي الإصابة بالفيروس في منطقة ما بالمملكة ستعود الحكومة للإجراءات المشددة ومن بينها فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الأردن لا يزال يفرض حظر تجول جزئي على المواطنين منذ الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة صباحا، إضافة إلى فرض حظر شامل في نهاية كل أسبوع.

عودة عالقين ليبيين من الأردن على متن رحلتين إلى مطار بنينا في بنغازي

ووصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي الليبية رحلتان قادمتان من الأردن، وعلى متنهما عدد من المواطنين الليبيين العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا، وكان في استقبالهما عدد من المسؤولين المحليين والصحيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وذكرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا ببنغازي - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أمس الخميس - أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة استكملت كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي ومتابعة الحالات المرضية.وأكدت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي أن مسؤولي بلديتي البيضاء والمرج تسلموا المواطنين التابعين لهم لإتمام إجراءات الحجر الصحي الخاصة بهم.

تجمع عائلي يتسبب بإصابة العشرات بكورونا بينهم رضيع في الإمارات

وفي الإمارات، كشفت السلطات، إصابة 30 شخصا من عائلتين أقامتا تجمعا عائليا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد الوباء .

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية آمنة الضحاك الشامسي إن الاستهانة بخطورة وباء كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية تسببت بإصابة 30 شخصا بينهم رضيع لم يتجاوز عمره شهرين وكبار في السن، من عائلتين أقامتا تجمعا عائليا.

وأضافت: "لا قيمة لأي شيء إن لم نحم أحبابنا الذين منهم آباؤنا وأمهاتنا وكبار مواطنينا، فالأمر مرهون بمدى التزامنا بحمايتهم، خصوصا أنهم فئة تتعرض للإصابة بشكل أكبر من غيرهم".

ودعت الجميع إلى الالتزام بمعايير الوقاية من أجل تجاوز مرحلة الخطر الناجم عن كورونا، واستمرار الإجراءات الصحية الاحترازية، حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم.

وفي السعودية، أعلن مساعد وزير الصحة السعودي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الخميس، تسجيل 1793 إصابة جديدة بكورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 33 ألفا و731 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث قوله إنه من بين الحالات توجد حالياً 25 ألفا و714 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظم هذه الحالات وضعها الصحي مطمئن، منها 145 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

ارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الوباء في السعودية إلى 7 آلاف و798

وأشار العالي، إلى أن 25 % من إجمالي إصابات اليوم لسعوديين، وعددهم 457 حالة، و75 % لغير سعوديين، وعددهم 1336 حالة، موضحا أن إجمال عدد المتعافين وصل إلى 7 آلاف و798 حالة بإضافة 1015 حالة شفاء جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 219 حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، واحدة لسعودي في المدينة المنورة يبلغ من العمر 60 عاما، و9 وفيات لغير سعوديين تتراوح أعمارهم بين 30 عاما و 78 عاما.

الجيش السعودي يشارك في تطبيق حظر التجول في البلاد

وشرعت القوات البرية السعودية في المشاركة بجهود تطبيق منع التجول، وذلك ضمن إجراءات البلاد لمنع انتشار كورونا المستجد.

وباشرت القوات البرية السعودية على مدار الساعة جنبا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة بمنطقة تبوك، بتنفيذ عدد من المهمات الأمنية والإنسانية في المواقع المسندة إليها.

من جهة أخرى، شاركت القوات الخاصة للأمن والحماية التابعة لوزارة الداخلية في تطبيق منع التجول بمحافظة أملج، ونفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر خطتها مع القطاعات الأمنية المشاركة حسب المهمات الأمنية المسندة لها، حيث تمركزت دورياتها في الميادين والتقاطعات ومداخل الأحياء لحفظ النظام وضمان صحة المجتمع بالحد من انتشار الفيروس.

صحيفة سعودية: السلطات السورية عرقلت عبور سعوديين إلى لبنان

من جانبها، قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن السلطات السورية عرقلت عودة 32 سعوديا عند معبر "جديدة يابوس" الحدودي مع لبنان، بحجة عدم مخاطبة وزارة الخارجية السعودية نظيرتها السورية حول هذا الملف، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أن السفارة السعودية في بيروت اتخذت كل الإجراءات الرسمية مع السلطات اللبنانية من أجل تسهيل عودة المواطنين السعوديين من سوريا تمهيدا لإجلائهم عبر مطار رفيق الحريري الدولي.وأوضح أن لا علاقة مباشرة مع الجانب السوري، إنما حصل تواصل مع السعوديين في سوريا، إذ تم إشعارهم بعد وصول الموافقة من السلطات اللبنانية بـ24 ساعة للبدء بالاستعداد، وتم توفير كل وسائل المواصلات اللازمة على الحدود.

وأعلن السفير أنه ستجري متابعة هذه القضية خلال الساعات القليلة لاستكمال إجراءات عودتهم.

وتمكن رجال الأمن السعودي، من اعتقال شخصين بحوزتهما حبوب مخدرة وحشيش وسلاح ناري.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين، لمخالفتهما قرار منع التجوال في ظروف الحظر خلال مكافحة انتشار كورونا المستجد، ومحاولتهما الهرب.

وأضاف السحيباني: "المخالفان مواطن، ومقيم في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقد ضبط بحوزتهما 3452 قرصا مخدرا، وقطعة تزن 1.5 كيلوغرام من مادة الحشيش، وسلاح ناري".

وتابع الضابط السعودي القول: "تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة".

لبنان يلغي امتحانات الشهادات المتوسطة والفنية

وفي لبنان، أعلن وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والشهادات الفنية في التعليم المهني، وذلك في ضوء التطورات المتعلقة بتوقف العام الدراسي في لبنان جراء أزمة انتشار كورونا السمتجد.

وقال وزير التعليم اللبناني - في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء - إن الحكومة بحثت في مسألة استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية في ضوء حالة التعبئة العامة الصحية المستمرة في البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي والتي تضمنت حظر التجول وفرض قيود على التحركات للحد من تفشي الوباء.

وأشار المجذوب، إلى أن إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة والشهادات الفنية، التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية، سيكون في سياق مجموعة إجراءات وضوابط بعينها.

الإمارات: 8 وفيات وأكثر من 500 إصابة بكورونا خلال يوم

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الخميس، عن تسجيل ثماني وفيات و502 إصابة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن ضحايا الوباء الجدد من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة، مضيفة أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي في البلاد أصبحت بذلك 165 حالة.

وتماثل 213 مريضا للشفاء التام من كورونا خلال اليوم الأخير، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات الإماراتية، ليصل عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 3572 شخصا.

وتمثل حصيلة الإصابات الجديدة في الإمارات اليوم انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، عندما سجلت في البلاد 546 حالة جديدة للفيروس.

وأعلن مدير إدارة المتسولين في التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد علي سالم، ضبط مئة ومتسولين اثنين من جنسيات مختلفة، ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها شرطة دبي في رمضان.

وقال سالم، إن "الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وضعت خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها".

وأضاف، أن "التسول يرتبط بسلوكيات سلبية تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التي ترتبط به، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوي عاهات في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة".

ودعا سالم، إلى "عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي شخص يمارس هذا التصرف".

كما حذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لرسائل التعاطف الإلكترونية التي يبعثها متسولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وتتضمن روايات مفبركة، مطالبا بتجاهلها وعدم الانسياق وراءها أو تصديقها، والإبلاغ عنها.

الكويت: 29 ألفا و168 مواطنا إجمالي من تم اجلاؤهم ضمن خطة العودة الشاملة

وفي الكويت، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أمس الخميس، أن إجمالي عدد المواطنين الكويتيين العائدين وفق عملية العودة الشاملة، التي تمت على أربع مراحل خلال فترة من 19 أبريل الماضي إلى أمس الأول الأربعاء، بلغ 29 ألفا و168مواطنا ومواطنة.

وقال رئيس فريق الخطة التشغيلية لرحلات عودة المواطنين الكويتيين سعد العتيبي - في مؤتمر صحفي، للاعلان عن التقرير الختامي للخطة الشاملة للعودة - إن عدد المواطنين المسجلين في منصة (معاكم) التي أطلقتها وزارة الخارجية الكويتية بلغ 42 ألفا و584 مواطنا ومواطنة، في حين بلغ عدد الذين أبدوا الرغبة في العودة 35 ألفا و848 مواطنا ومواطنة.

وأوضح العتيبي، أنه تم نقل 81.37% من المواطنين الكويتيين الذي أبدوا رغبتهم في العودة، في حين لم يلتحق ما نسبته 18.63% من المواطنين بالخطة؛ وذلك لأسباب خاصة بهم، منها تغيير رغبتهم في العودة، أو عدم استكمال علاجهم بعد.

وأشار الى أن إجمالي عدد الركاب في المرحلة الأولى التي استمرت من 19 إلى 21 أبريل الماضي، بلغ 9267 راكبا وراكبة من 16 وجهة حول العالم، شملت كل من الرياض والدمام وجدة وأبوظبي ودبي والمنامة والدوحة ومسقط والقاهرة والإسكندرية والعاصمة الأردنية عمان وإسطنبول وأنقرة ولندن وجنيف وباريس.

وأضاف أن إجمالي عدد الركاب في المرحلة الثانية التي استمرت من 23 إلى 25 أبريل الماضي، بلغ 8489 راكبا وراكبة من 26 وجهة، شملت كل من القاهرة والإسكندرية والعاصمة الأردنية عمان وإسطنبول والدار البيضاء وتونس وبيروت ولارنكا ونواكشوط وداكار وفاليتا وتبليسي وباكو ومومباي ودلهي وتريفاندروم ومانيلا وبانكوك وسراييفو وأمستردام وفيينا ولندن وباريس وبروكسل وميونخ ونيويورك.

وتابع العتيبي قائلا أن عدد الركاب في المرحلة الثالثة، التي استمرت من 27 إلى 29 أبريل الماضي، بلغ 5685 راكبا وراكبة من 17 وجهة، شملت كل من حائل وأبوظبي ولندن وجاتويك ومانشستر ووارسو وجاكرتا وسنغافورة وأوكلاند وسيدني وبيرث وجلاسكو ودبلن ويريفان وموسكو ونيويورك.ولفت إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة ضمت 5727 راكبا وراكبة من 12 وجهة، شملت كل من النجف والقاهرة وبرشلونة ولندن ومونتريال وواشنطن ودالاس وميامي ولوي أنجلوس وبيرث وسيدني وملبورن.

الإصابات المؤكدة بكورونا للعائدين بلغ 118 مواطنا ومواطنة

وأوضح العتيبي أن المجموع الكلي للمسافات المقطوعة في الخطة بلغ مليون و12 ألفا و458 كيلومترا، في حين بلغ عدد ساعات الطيران 1753 ساعة، مشيرا الى أن هذه الرحلات كانت على متن كل من طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة، وشركة طيران الاتحاد الإماراتية، والخطوط الجوية القطرية.

من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في (الطيران المدني) الكويتية صالح الفداغي، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للعائدين وفق الخطة، بلغ 118 مواطنا ومواطنة.وأضاف الفداغي أن المجموع الكلي للمواطنين في المحاجر المؤسسية الإلزامية بلغ 725 مواطنا، في حين بلغ عدد المواطنين في الحجر المؤسسي الاختياري 3916 مواطنا ومواطنة، فيما بلغ عدد المواطنين في الحجر المنزلي 24 ألفا و424 مواطنا ومواطنة.

وأشار الفداغي، الى أن عدد المواطنين الذين يتلقون العلاج في الخارج، بلغ 1833 مواطنا ومواطنة، في حين بلغ عدد المرضى الذين عادوا من الخارج 1190 مواطنا ومواطنة.

وفي السودان، أعلنت السلطات السودانية، تسجيل 78 إصابة جديدة بكورونا المستجد و3 وفيات، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.