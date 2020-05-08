الحاصلات الزراعية: لم نتوقف عن العمل منذ 25 يناير.. وسعينا لزيادة الموظفين

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الحاصلات الزراعية هي المهنة الوحيدة التي لم تتوقف خلال الـ10 سنوات الماضية ولو ليوم واحد: "من 25 يناير وحتى النهاردة موقفناش الشغل، مفيش يوم وقفنا".

وأضاف "النجار"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن البطاطس قد انعدم تصديرها إلى الخارج حاليا حتى بات المعروض كبيرا في الأسواق المصرية وهو أحد أسباب انتشار فيروس كورونا، موضحا أن المجلس عمل على زيادة الموظفين وإحداث عملية توسع داخلية.

وأكد أن حجم صادرات مصر من البرتقال مليون و800 ألف طن سنويا، و800 ألف طن للبطاطس، مشيرا إلى أنه قد تحسنت أسعار البرتقال لاحتوائه على فيتامين C وهو ما تتطلبه دول كثيرة من العالم: "أصبح الطلب من مستوردي العالم على البرتقال المصري أكبر".