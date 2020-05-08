شوقي: تعجبت لكل من يشكك بعد ربع قرن في أهمية التكنولوجيا

تذكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية ولادة عصر الإنترنت وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال شوقي: "تذكرت وأنا أتابع تجربتنا المصرية في تطوير التعليم والحجم الهائل من الأسئلة والجدل والإشاعات والبلبلة والمقاومة والصراخ إنني كنت فرحًا أكاد أطير من الدهشة عند ولادة الإنترنت عام 1994-1995 وكنت وقتها أستاذا للميكانيكا النظرية والتطبيقية في إحدى أكبر كليات الهندسة في العالم بجامعة إلينوي بمدينة أوربانا-شامپين بالولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "تذكرت إنني كنت حريصا أن أكتب محاضراتي رقميا وأضعها في متناول طلابي على الشبكة الجديدة (وقتها) وكم كان هذا شاقا في هذا الوقت ولكن روعة التقنية الجديدة كانت ساحرة لمعلم يحاول التدريس بكل الطرق وكل الأدوات وقد وجدت صورة قديمة لصفحتي بالجامعة (منذ 25 سنة) وأردت مشاركتكم إياها".

وتابع: "تذكرت هذا وأنا أتابع ما يحدث من حولي عام 2020 وتعجبت لكل من لا يزال يشكك بعد ربع قرن في أهمية استخدام الوسائل الحديثة وهي كما ترون ليست حديثة عالميا ولكنها تبدو ضربًا من الخيال عند البعض منا"، مؤكدًا: "أعتقد أنه آن الأوان أن ننهض ببلادنا كي ترقى إلى مصاف الدول التي سبقتنا ونحن قادرون إذا خلصت النوايا وعقدنا العزم وبذلنا الجهد والله الموفق والمستعان".