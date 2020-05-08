لميس الحديدي تكشف عن مسلسل أبكاها في رمضان: "أداء مبهر.. الفن له رجال"

نشرت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على مسلسل "خيانة عهد".

وكتبت لميس: "خيانة عهد، يسرا أداء مبهر، الأم المكلومة المفزوعة، أبكيتينا إلى ما لا نهاية".

#خيانه_عهد يسرا أداء مبهر ،الأم المكلومه المفزوعه، ابكيتينا الي مالا نهايه. تحيه للحميع: حلا شيحه الشر الهادئ، بيومي فؤاد بدايه جديده مبدعه. خالد سرحان، عبير صبري.كل طاقم العمل ..

سامح عبد العزيز مايسترو يمتلك ادواته.

اما جمال العدل: الفن له رجال.@Youssra pic.twitter.com/viDNFOUcBL — Lamees elhadidi (@lameesh) May 7, 2020

وأضافت: "تحية للحميع: حلا شيحة الشر الهادئ، بيومي فؤاد بداية جديدة مبدعة، وخالد سرحان، وعبير صبري، وكل طاقم العمل، وسامح عبد العزيز مايسترو يمتلك أدواته، وأما جمال العدل، الفن له رجال".

ويشارك في بطولة "خيانة عهد" بجانب الفنانة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، هنادي مهنا، تيام مصطفى قمر وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.