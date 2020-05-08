قبل افتتاحه..تركيب 118 عامود إنارة على طريق الروس - فوة - مطوبس بكفر الشيخ

قال المهندس استفتاح ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى استلام أعمال الكهرباء وأعمدة الإنارة العامة على كبارى الرافد الدولي "الروس - مطوبس - فوة"، والذى جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منه وسيجرى افتتاحه قريبا، بتكلفة 405 ملايين جنيه، بطول 15.3 كم حيث تتضمن 7 كباري سطحية وكوبري علوي واحد، وعدايات الصرف والري أسفل الطريق.

وأضاف رئيس المدينة، أنه جرى تشغيل واستلام 31 عامود إنارة عامة تعمل بالطاقة الشمسية و87 عامود إنارة تعمل بتغذية تيار كهرباء بمحول أسفل كوبرى الدمياطى وتم تجربة الأعمدة قبل استلامها، بحضور مهندس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بالإسكندرية، ومهندسي الشركة المنفذة شركة مختار إبراهيم ومسؤولي كهرباء المحافظة ومجلس مدينة مطوبس.

يذكر أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من الطريق قريبا، إضافة إلى المرحلة الثانية بتكلفة 575 مليون جنيه بطول 16 كم تتضمن 10 كباري علوية ونفق، إضافة إلى عدايات الصرف والري أسفل الطريق، وتنتهي في نهاية 2020م.