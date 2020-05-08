إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك دولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بمركز الفتح وحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد سعد، أن المحافظة وضعت خطة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في التعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية وذلك بالإزالة الفورية وإحالة القضايا إلى النيابة العسكرية وفقًا لقانون الطوارئ.