حملات على 51 منشأة صناعية في الشرقية للوقاية من كورونا

أعلن المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزاره القوى العاملة، شن حملة بمناطق عمل (الزقازيق – فاقوس – بلبيس – العاشر) استهدفت المرور على 51 منشأة شملت المستشفيات الخاصة وجمعيات رجال الاعمال والمطابع الخاصة والمجازر والشركات، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها.

أكد وكيل وزارة القوى العاملة، التزام اصحاب المنشآت الصناعية التي جرى المرور عليها باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك توفير المستلزمات الوقائية للعاملين.