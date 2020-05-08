تواضروس: كرسي الإسكندري الأقدم.. وكنيستنا رسولية محافظة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن "بابا الإسكندرية" هو الكرسي الرسولي الرئيسي، وأنه لولا القديس مارمرقس ما كانت المسيحية في مصر، مشيرا إلى أن كرسي الإسكندرية هو الأقدم وأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة (رسولية، سرائرية، تقليدية، محافظة).

وأضاف البابا خلال عظته في صلاة عشية عيد مارمرقس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الكنيسة مازالت تحمل الإيمان المستقيم (الأرثوذكسية) من أيام السيد المسيح حتى اليوم وإلى المنتهي.

وتابع البابا: "مارمرقس الرسول هو نموذج رفيع لنا وندين له بالولاء وهو كروز بلادنا وكنيستنا ومؤسس الكنيسة ولقب البطريرك (بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية)، من أول مارمرقس وامتدادا لسلسلة الآباء الطويلة حتى الآن رقم 118 كل هذه السلسلة كأنها مارمرقس لأنها تجرى بعمل مارمرقس، فبطريرك الكرازة المرقسية يكمل عمل مارمرقس".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، بعيد استشهاد "مارمرقس الرسول" مؤسس الكنيسة في مصر، بحسب الاعتقاد المسيحي.